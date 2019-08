Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Feuer in Blockheizkraftwerk gelöscht, Ermittlungen aufgenommen

Kirchlinteln/Kükenmoor (ots)

Ein Brand in einem Maschinenraum eines Blockheizkraftwerkes in der Kükenmoorer Dorfstraße konnte am Donnerstagmittag zügig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entdeckten Mitarbeiter der Anlage das Feuer an Baumaterial in dem Raum und begannen mit den Löscharbeiten. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Kükenmoor, Kirchlinteln und Neddenaverbergen löschten am Brandort nach. Ein Übergriff auf das Gebäude wurde nach bisherigem Kenntnisstand verhindert, sodass der Sachschaden am Baumaterial im dreistelligen Bereich liegen dürfte. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern dazu noch an.

