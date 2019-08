Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW-Aufbrüche in Korschenbroich - Täter schlugen gleich zweimal zu

Korschenbroich-Liedberg (ots)

Am Montag (12.08.), in der Zeit zwischen 15:50 und 17:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheiben zweier PKW ein und entwendeten einen Rucksack mit einer Kamera und sowie ein Messgerät und weitere Gegenstände. Die beiden Fahrzeuge, ein Ford und ein BMW, waren zur Tatzeit auf einem Parkplatz, der sich zwischen der Bundesstraße 230 und der Straße "An der Tränke" in Korschenbroich-Liedberg befindet, abgestellt. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Die meisten Täter gehen nicht wahllos vor. Ein kurzer Blick ins Fahrzeuginnere offenbart, ob sich Lohnenswertes darin befindet. Ein Auto ist kein Safe. Wertsachen sollten darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden.

