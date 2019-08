Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrerin erfasst Fahrradfahrerin und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, fuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Straße Mühlenpatt. Etwa 300 Meter vor der Straße Overhagener Feld, im Bereich einer Brücke über dem Schölzbach, kamen ihr zwei Autos entgegen. Die 36-Jährige lenkt nun ihr Auto in Richtung des rechten Fahrbahnrandes und erfasste dabei eine 53-jährige Fahrradfahrerin, auch aus Bottrop, die in gleicher Richtung auf der Straße Mühlenpatt unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte auf die dort vorhandene Leitplanke und wurde dabei schwer verletzt. Die 36-Jährige hielt kurz an und fuhr dann weiter. Die Fahrer der ihr entgegenkommenden Autos notierten sich das Kennzeichen ihres Autos und informierten die Polizei. Bei der Fahndung konnte die 36-Jährige an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die 53-jährige Radfahrerin wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

