Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrunkene Autofahrerin verletzt zwei Fußgängerinnen und beschädigt zwei geparkte Autos

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, setzte eine 27-jährige Recklinghäuserin ihr Auto auf der Elisabethstraße, Ecke Bochumer Straße, zurück. Hierbei erfasste sie zwei 26 Recklinghäuserinnen, die gerade die Straße überqueren wollten. Dabei wurden beide Frauen leicht verletzt. Die 27-Jährige versuchte dann wohl mehrfach den Vorwärtsgang einzulegen. Als das nicht funktionierte, fuhr die 27-Jährigen erneute rückwärts und beschädigte dabei ein am Straßenrand geparktes Auto. Danach fuhr sie weiter, ohne sich um die Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf der Straße Jungfernheide konnte das Auto der Unfallverursacherin gefunden werden. Auch hier hatte die Frau ein weiteres geparktes Auto angefahren. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf 22.000 Euro geschätzt. Die 27-Jährige war mittlerweile in Richtung Bochumer Straße davon gegangen. Bei der Suche nach ihr wurde sie auf der Bochumer Straße angetroffen. Eine Überprüfung ergab, dass sie Alkohol getrunken hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell