POL-PDKH: Ruhestörung trotz Haftbefehl

Bad Kreuznach, Mühlenstraße (ots) - Am Montagabend, gegen 23:25 Uhr, wurden Beamte der Polizei Bad Kreuznach zu einer Ruhestörung in die Mühlenstraße gerufen. Hierbei staunten die Beamten nicht schlecht, als sie in einer stark heruntergekommenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf vier polizeibekannte Männer und eine Katze trafen. Während der Kontrolle der Männer stellte sich heraus, dass gegen einen 34-Jährigen ein aktueller Haftbefehl vorlag. Der 34-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Ein 15-Jähriger wurde aufgrund seines Alters an seine Eltern überstellt. Abschließend mussten die Beamten auch die Katze aus der Wohnung entfernen. Das Tier gehörte wohl zu einem 21-Jährigen, der aber offensichtlich als Tierhalter überfordert war. Die Katze wurde dem städtischen Tierheim zugeführt. Durch die genannten Maßnahmen wurde automatisch auch die ursprünglich gemeldete Ruhestörung erfolgreich beendet.

