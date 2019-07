Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Verletzte bei Unfällen

Am Donnerstag erlitten bei Unfällen in Nattheim zwei Zweiradfahrer Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr übersah ein Autofahrer einen Motorradfahrer. Der 54-Jährige war mit einem VW aus Richtung Industriegebiet in der Daimlerstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er ein Motorrad. Mit der Honda war ein 55-Jähriger bereits im Kreisverkehr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Zweiradfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Nach Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden am VW rund 10.000 Euro und am Motorrad etwa 2.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Schwere Verletzungen erlitt gegen 16.15 Uhr ein Pedelec-Fahrer nach einer Unaufmerksamkeit. Der 49-Jährige befuhr die Jahnstraße in Richtung Daimlerstraße. Er übersah einen geparkten Sattelzug und prallte gegen den Auflieger. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 500 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

+++1352333+++1356712

Holger Fink, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell