Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend versucht in ein Wohnhaus an der Wilhelm-Leuschner-Straße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Als sie sich gegen 21.30 Uhr mit einem Aufbruchwerkzeug an einer Terrassentür zu schaffen machten, lösten sie die Alarmanlage des Hauses aus. Sie ergriffen die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

