Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen (08-2904)

Speyer (ots)

26.04.2019 - 29.04.2019 Unbekante haben im Industriehof in der Franz-Kirrmeier-Straße zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Zum einen wurde an einem vor der Werkstatt einer Schreinerei geparkten Fiat Ducato Kastenwagen die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und eine Hilti Schlagbohrmaschine, eine Festool Handkreissäge, ein Akkuschrauber und weitere Werkzeuge im Wert von 3000 Euro entwendet. An einem weiteren Fahrzeug, einem Mercedes Eisverkaufswagen, wurde die Scheibe an der Hecktür eingeschlagen. Augenscheinlich wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

