FW-GE: Brennender Unrat und Kunststoffmüll, sorgen für Feuerwehreinsatz in Gelsenkirchen Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Gegen kurz vor 19:00 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Alle Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus einem leerstehenden, alten Bahngebäude an der Almastraße. Einheiten der Wache Altstadt und Heßler rückten daraufhin nach Ückendorf aus und bestätigten bereits bei der Anfahrt die schwarze Rauchwolke. Was zunächst nach einem größeren Brandereignis aussah, entpuppte sich glücklicherweise nur als brennender Unrat und Kunststoffmüll. Mit einem Strahlrohr konnte der Brandherd schnell gelöscht und im Anschluss mit einem Schaumteppich abgedeckt werden. Nach einer knappen Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahmen.

