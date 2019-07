Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Traktorbrand breitet sich auf Scheune aus

Haren (ots)

Am Sonntagmittag ist es an der Hebelermeer Straße zu einem Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Scheune abgestellter Traktor in Brand. Die Flammen breiteten sich sehr schnell auf die etwa 560 dort gelagerten Strohballen aus. Zusätzlich wurden ein weiterer Traktor sowie zwei Heuladewagen durch das Feuer zerstört. Aus einem angrenzenden Stall wurden vorsorglich 45 Rinder auf die Weide getrieben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf dieses Gebäude jedoch verhindern. Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrkräfte mit elf Einsatzfahrzeugen vor Ort im Einsatz. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell