Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Heck und Scheune niedergebrannt

Itterbeck (ots)

In der Nacht zu Montag ist es an der Straße Am Iland zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 0.30 Uhr war aus bislang unbekannter Ursache eine Lebensbaumhecke und ein angrenzender Geräteschuppen in Brand geraten. Auch das auf dem Grundstück befindliche Einfamilienhaus wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Uelsen war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

