Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen-Nächtlicher Einbruch in Tankstelle

Nienburg (ots)

(BER)Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, 13.06.2019 auf Freitag, in die zur Raiffeisengenossenschaft gehörenden Tankstelle in Landesbergen, Brokeloher Straße ein. Die Tat ereignete sich vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitag und wurde von den Angestellten zu Arbeitsbeginn entdeckt. Nach ersten Ermittlungen hatten mehrere Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt und gezielt eine große Menge von Zigaretten und Tabak entwendet. Wie und in welche Richtung die Einbrecher flüchteten, ist nicht bekannt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Landesbergen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05761 / 92060 mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell