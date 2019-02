Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 21.02.2019, 15.45 Uhr bis 15.50 Uhr Verkehrsunfallflucht

Offenbach (ots)

Durch zwei Zeugen wurde eine Verkehrsunfallflucht im Böhlweg in Offenbach gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen PKW, näheres nicht bekannt, streifte beim Vorbeifahren zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW und beschädigte diese am Kotflügel und am Außenspiegel. Es entstand Schaden von ca. 1200 Euro. Der Fahrer kümmerte sich aber nicht darum und fuhr anschließend einfach weiter. Die Zeugen waren sich sicher, dass er den Schaden bemerkt haben musste, da sie ihn auch noch durch Hupen darauf aufmerksam gemacht hatten.

Auch hier mögen sich Zeugen bitte bei der Polizei Landau melden.

