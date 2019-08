Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Nievenheim - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen (ots)

Zwischen Freitag (09.08.), gegen 8:00 Uhr, und Montagmorgen (12.08.), gegen 7:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Schule in der Straße "An der Weyhe". Über ein aufgehebeltes Bürofenster stiegen sie in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Ein Einfamilienhaus in dieser Straße wurde etwa im gleichen Tatzeitraum ins Visier genommen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten die Täter ins Innere des Hauses. Auch hier wurden nach ersten Erkenntnissen sämtliche Räume durchsucht. Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden.

Am Sonntag (11.08.) wurde ein weiterer Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses "An der Weyhe" festgestellt. Die genaue Tatzeit ist noch unklar. Diesmal verschafften sich Unbekannte Zugang über die Balkontür. Die Räume der Wohnung wurden durchsucht; wie auch in den anderen beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den einzelnen Taten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer zur genannten Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell