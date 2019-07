Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, wartete ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bottrop an einer roten Ampel auf der Essener Straße, an der Kreuzung zur Freiherr-vom-Stein-Straße. Eine 65-jährige Pkw-Führerin aus Bottrop fuhr von hinten auf der Essener Straße auf den wartenden Pkw zu. Anschließend touchierte sie, aus nicht abschließend geklärter Ursache, den Pkw des 30-Jährigen und fuhr anschließend noch über die Kreuzung, bevor sie auf dem Grünstreifen stehen blieb. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich leicht, sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 10.500 Euro Sachschaden.

