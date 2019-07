Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auf Fahrschulwagen aufgefahren

Recklinghausen

Am Dienstag, gegen 18:40 Uhr, stand ein 60-jähriger Fahrlehrer aus Bochum mit seiner 39-jährigen Fahrschülerin aus Oberhausen mit einem Pkw an einer roten Ampel auf der Horster Straße Höhe ZOB. Eine 28-jährige Pkw-Führerin aus Bottrop fuhr aus unbekannter Ursache auf den Fahrschulwagen auf. Im Pkw der 28-Jährigen saßen noch ein 35-jähriger Beifahrer aus Bottrop und ein Säugling. Der 35-Jährige und die 39-Jährige Fahrschülerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Säugling wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus transportiert, war aber augenscheinlich unverletzt. An den Fahrzeugen entstand 4.000 Euro Sachschaden.

