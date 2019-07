Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfallbeteiligter flüchtet nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, um 20:20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mofa-Fahrer aus Datteln auf der Mozartstraße in südwestlicher Richtung. In Höhe der Einmündung Fallstraße wurde er von einem nachfolgenden Pkw, mit unbekanntem Fahrer, an seinem Hinterrad angestoßen, geriet ins Schlingern und stürzte. dabei verletzte er sich leicht. Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er fuhr einen schwarzen Audi A7 mit Recklinghäuser Kennzeichen. Es soll sich um ein neueres Modell mit getönten Scheiben handeln. Im Fahrzeug saßen mindestens zwei Personen. An dem Mofa entstand leichter Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

