Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, um 21:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Führer aus Dorsten mit seinem 20-jährigen Beifahrer aus Dülmen die Königsberger Allee in Richtung Dorstener Innenstadt. An der Kreuzung Bestener Straße/Gahlener Straße beabsichtigte er nach links in die Gahlener Straße abzubiegen. Ein 76-jähriger Pkw-Führer fuhr mit seiner 73-jährigen Beifahrerin, beide aus Dorsten, auf der Bestener Straße. Er beabsichtigte über die Kreuzung hinaus geradeaus ebenfalls auf die Gahlener Straße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision kam der 76-Jährige von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und geriet die Böschung hinab. Bei dem Zusammenstoß wurden der 76-Jährige, die 73-Jährige und der 20-Jährige schwer verletzt. Der 25-Jährige verletzte sich leicht. Die Geschädigten wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand knapp 34.000 Euro Sachschaden. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

