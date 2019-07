Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Kanalstraße ein. Mit einem unbekannten Gegenstand verschafften sie sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Genaue Angaben zur Beute können bislang nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag an zwei Baumaschinen die Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen und Diesel-Triebstoff entwendet. Eines der Fahrzeuge stand an der Dorstener Straße, das zweite Fahrzeug war in einer Baustelle an der Auffahrt Brassertstraße/BAB52 abgestellt. An den Baumaschinen entstand 650 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

