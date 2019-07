Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Bottrop

Montag, gegen 17.30 Uhr, hörte ein 32-jährige Bottroper einen lauten Knall. Als er nachsah, stellte er fest, dass der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs seinen auf der Straße Im Flaßviertel geparkten blauen Ford Focus angefahren hatte. Zeugen gaben an, dass der Fahrer eines schwarzen Audi A4 den Ford angefahren hatte und dann weitergefahren sei. Am Ford entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Einen auf der Straße Am Markt geparkten weißen Ford Transit fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 10.30 bis 14.30 Uhr. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden am Ford. Der Verursacher flüchtete.

Marl

Heute, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Schachtstraße, in Höhe Hausnummer 109, einen geparkten silberfarbenen VW Golf an und flüchtete. Am Golf entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Marl) und Herten (für die Stadt Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

