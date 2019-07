Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop/Oer-Erkenschwick: Aktenzeichen "XY-ungelöst berichtet über vermissten Marvin K.

Recklinghausen (ots)

Unsere Kollegen aus Duisburg werden in der morgigen Ausgabe der ZDF-Reihe "XY-ungelöst" (24.07.2019, 20.15 Uhr) über den vermissten Marvin K. berichten. Marvin wohnte bis zum 11. Juni 2017 in einer Jugendgruppe in Oer-Erkenschwick und verschwand von dort. Aus diesem Grunde bitten wir um örtliche Verbreitung.

Anbei die Pressemeldung der Polizei Duisburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4329986

