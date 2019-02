Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfallflucht - geparkter Subaru beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwochnachmittag in Stühlingen einen geparkten Subaru beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Subaru stand in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheimes in der Hallauer Straße. In diesem Zeitraum stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen den ordnungsgemäß abgestellten Subaru. An diesem wurde ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Schädiger entfernte sich unerkannt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0).

