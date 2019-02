Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer ignoriert Haltezeichen - so viel Zeit muss sein

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen überwachten Polizeibeamte des Lörracher Polizeireviers den Fahrradverkehr im Bereich der Hellbergstraße. Gegen 07.30 Uhr sollte hier ein Radfahrer angehalten und kontrolliert werden. Allerdings fuhr er einfach an den Beamten vorbei, wobei er diesen zurief, dass er keine Zeit habe. Er hielt dann aber nach kurzer Verfolgung doch an und musste sich die nötige Zeit nehmen. Zu beanstanden gab es bei seinem Rad nichts, jedoch wurde der 18 Jährige wegen des Nichtbeachtens des polizeilichen Haltegebotes verwarnt.

