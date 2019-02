Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Köchelndes Ragout löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Offenbar eine etwas zu hohe Temperatur am Herd gewählt hatte eine Frau am Donnerstag in Wehr, als sie ihr Ragout aufsetzte und die Wohnung verließ. Durch den entstandenen Qualm löste der Rauchmelder aus, was wiederum die Feuerwehr auf den Plan rief. Diese drang in die Wohnung ein und nahm dem Topf vom Herd. Erst nachdem die Feuerwehr schon in der Wohnung war, wurde die Frau auf die Situation aufmerksam. Aufgrund des schönen Wetters hielt sie sich vor dem Haus auf. Sachschaden entstand keiner. Ob das Ragout noch verzehrbar war, ist nicht protokolliert.

