Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, um 10:10 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße, Kaiserslautern zu einem Ladendiebstahl. Eine 36-jährige Frau aus Otterbach wurde durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie diese mehrere Ge-genstände aus den Auslagen einsteckte und die Verpackungen wieder in die Auslagen warf. Als die Frau den Kassenbereich passiert hatte wurde sie durch den Ladendetektiv gestellt und die Polizei verständigt.

