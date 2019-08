Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall - Beteiligter Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis

Dormagen (ots)

Am Montag (12.08.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger in Hackenbroich mit seinem Mercedes die Bunsenstraße in Richtung Kruppstraße.

Beim Abbiegen im Einmündungsbereich Bunsenstraße/Kruppstraße nach links in die Kruppstraße, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Motorradfahrer, der auf der Kruppstraße in Richtung Benzstraße unterwegs war.

Der Dormagener Kradfahrer stürzte. Rettungsassistenten kümmerten sich um den Verletzten und leisteten medizinische Erstversorgung. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Suzukifahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell