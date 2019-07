Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen -Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Dissen (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, gegen 16.00 Uhr, kam es in 49201 Dissen, Industriestraße, in Höhe des dortigen Recyclinghofes, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen polizeilichen Ermittlungsstand beabsichtigte die 42jährige Fahrerin eines Ford Kombi von dem Recyclinghof auf die Industriestraße einzufahren. Von rechts näherte sich ein 37jähriger Radfahrer auf dem Geh-/Radweg. Der Radfahrer bremste und stieß trotzdem mit dem vorgenannten Pkw zusammen, als sich der Pkw bereits teilweise auf der Industriestraße befand. Der Radfahrer wurde verletzt mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm ob seiner deutlichen Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand nicht unbedeutender Sachschaden (circa 1.500-2.000 Euro).

