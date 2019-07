Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Mehrere Verletzte auf der Wissinger Straße

Bissendorf (ots)

Gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der Wissinger Straße ein Unfall, bei dem fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden. Ein Ford C-Max (besetzt mit vier Personen) war auf der Wissinger Straße in Richtung Bissendorf unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der Pkw mit einem Opel Astra zusammen, in dem zwei Insassen saßen. Eine Person wurde schwer verletzt, nicht lebensgefährlich. Die anderen fünf wurden leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an.

