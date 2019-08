Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann prügelt am Bahnhof auf Kontrahenten ein

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2019, gegen 00:25 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 während einer Streifenfahrt fest, dass am Guimarães-Platz ein 32-jährigen Mann aus Kaiserslautern auf einen 44-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Höxter einprügelte. Der Kaiserslauterer kniete hierbei auf seinem Kontrahenten und schlug bis zum Einschreiten der Beamten mindestens zehnmal mit den Fäusten auf den Mann ein. Nachdem die Männer getrennt wurden, konnte ermittelt werden, dass sie sich zuvor in einem Imbiss am Hauptbahnhof aufhielten. Hier war der Kaiserslauterer der Meinung, dass sich der 44-Jährige nicht in der gebotenen respektvollen Art und Weise mit der Angestellten des Imbisses unterhielt. Dies führte zunächst zu einem Streitgespräch, welches kurz darauf in eine Prügelei im Freien mündete. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

