Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Discothekenbesuch die Weiterfahrt untersagt

Kaiserslautern (ots)

Gleich dreimal verhinderte die Polizei Kaiserslautern, dass uneinsichtige Fahrzeugführer alkoholisiert in ihre Pkws einsteigen und losfahren. Am gestrigen Freitagmorgen, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr, überprüfte die Streife eine Frau und zwei Männer, die, obwohl sie Alkohol getrunken hatten, im Begriff waren in ihre Fahrzeuge einzusteigen, um vom Parkplatz einer Kaiserslauterer Diskothek wegzufahren. Den Dreien wurde die Weiterfahrt untersagt.

