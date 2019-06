Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Mit Radfahrer kollidiert

Radfahrer erleidet schwere Verletzungen bei Unfall mit Pkw

Ulm (ots)

Eine 67 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr am Freitagabend gegen 20.00 Uhr die Salacher Straße in Süßen. Als ihr kurz nach dem Ortsausgang ein anderer Pkw entgegen kam lenkte sie ihren Pkw näher an den Fahrbahnrand. Da die Sonne sehr tief stand und die Autofahrerin geblendet wurde, übersah sie den Fahrradfahrer, der direkt vor ihr fuhr. Sie kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrades, wodurch der 27-jährige Fahrer auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.100 Euro. Die Autofahrerin erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

