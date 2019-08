Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei, Bedrohung und Beleidigungen unter Verwandten

Mehlingen (ots)

Am gestrigen Freitag, kurz vor 13:00 Uhr, kam es in Mehlingen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann aus Mehlingen sowie seinem 28-jährigen Neffen, ebenfalls in Mehlingen wohnhaft. Nachdem sie sich zunächst vor dem Haus des 28-Jährigen gegenseitig mit Beleidigungen überhäuften, tätigte der Neffe eine persönliche Äußerung gegen seinen Onkel, die dazu führte, dass die Situation eskalierte. Der 44-Jährige schlug mit Fäusten auf den 28-Jährigen ein. Der Jüngere revanchierte sich mit einem Tritt in die Rippen seines Onkels. Dieser wiederum lief nunmehr zu seinem Auto, nahm dort ein Jagdmesser an sich und bedrohte seinen Neffen mit der Waffe. Die ebenfalls vor Ort weilende Ehefrau des 44-Jährigen griff hierbei ein und nahm ihrem Mann das Messer aus der Hand, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Auf beide Kontrahenten, die jeweils leicht verletzt wurden, kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zu.

