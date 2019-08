Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gerammt - abgehauen!

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstagmorgen einen geparkten Transporter in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Wagens beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Person einfach davon. Der Transporter war im Bereich der Baustelle Rudolf-Breitscheid-Straße/Wackenmühlstraße abgestellt. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die die Fahrerflucht beobachten konnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250.

