POL-PDKL: Diebstahl von Geldbeutel

Lauterecken (ots) - Bereits am Freitagnachmittag kam es in einem Friseursalon in der Saarbrücker Straße zum Diebstahl einer grauen Ledergeldbörse der Marke "Liebeskind". Die 51 Jahre alte Geschädigte musste um etwa 17:00 Uhr kurzzeitig den Platz in dem Friseurgeschäft wechseln. Bei ihrer Rückkehr an den ursprünglichen Sitzplatz bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch mehrere andere Personen in dem Friseursalon, wobei zunächst niemand etwas Verdächtiges beobachten konnte. Außer einem dreistelligen Bargeldbetrag befanden sich mehrere Scheckkarten und Ausweise in dem Portemonnaie der Dame. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, mögen sich unter der Telefonnummer 06382 / 9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken melden.

