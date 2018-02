POL-PPWP: Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Montag versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herzog-von-Weimar-Straße einzubrechen.

Die Diebe gelangten auf bislang nicht geklärte Weise in das Haus und machten sich an einer Wohnungstür zu schaffen. Mit einem Werkzeug versuchten sie die Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Spurensicherung der Polizei zählte weit mehr als ein Dutzend Hebelansätze. Die Kriminalpolizei ermittelt.

