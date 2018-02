POL-PPWP: Wohnung ausgebrannt

Kaiserslautern (ots) - In der Hummelstraße ist es am Dienstagvormittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Gegen 9.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus einem Mehrfamilienhaus starker Rauch dringe. Als die Streife vor Ort eintraf, hielten sich noch mehrere Menschen im Haus auf. Sie wurden ins Freie gebracht, darunter auch der Bewohner der betroffenen Wohnung. Der Mann wurde leicht verletzt und vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt Brandverletzungen an Händen, Füßen und Gesicht.

Der 33-Jährige hatte den Brand zu spät bemerkt und konnte das Feuer nicht mehr löschen. Seine Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte aus. Die darunter liegende Wohnung wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Vermutlich wurde das Feuer durch eine unbeaufsichtigte Kerze ausgelöst.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell