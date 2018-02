POL-PPWP: Mutmaßlicher Ladendieb setzt sich zur Wehr

Kaiserslautern (ots) - Ein mutmaßlicher Ladendieb hat sich beim Fluchtversuch am Montag in der Mannheimer Straße gegen seinen Verfolger gewehrt.

Der 34-Jährige war gegen 12 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in einem Einkaufsmarkt mehrere Dosen Tabak in eine Tasche steckte. Ohne die Ware zu bezahlen, wollte der Mann den Markt verlassen. Ein Ladendetektiv sprach den mutmaßlichen Dieb an, woraufhin dieser mitsamt der Beute Fersengeld gab. Beim Versuch des Zeugen, die Flucht des 34-Jährigen zu stoppen, setzte sich der Verdächtige zur Wehr und es kam zum Gerangel. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Mann festgehalten werden. Die Beamten leiteten gegen den 34-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

