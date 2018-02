POL-PPWP: Polizei sucht Fahrraddieb

Ein Unbekannter stahl am Sonntagabend in der Logenstraße ein Mountainbike (Foto: privat) Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrraddieb, der am Sonntag, gegen 18 Uhr, in der Logenstraße ein Mountainbike gestohlen hat.

Das Fahrrad war im Bereich der Hauptpost an einem Geländer angeschlossen. Mit brachialer Gewalt riss ein Unbekannter an dem Rad. So lange, bis das Schloss nachgab und der Dieb mit dem Rad - ohne Sattel - wegfahren konnte. Das matt-schwarze Mountainbike der Marke "Btwin" hat einen grauen Schriftzug auf dem Rahmen und blaue Streifen. Das Rad hat einen Wert von etwa 250 Euro. Ein Sattel war nicht montiert. Der Polizei liegen Hinweise vor, wonach der Fahrraddieb etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß ist. Er war mit einer dunklen Jacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Schuhe haben eine weiße Sohle. Der Unbekannte hatte eine sogenannte Basecap auf und eine Kapuze übergezogen. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

