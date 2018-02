POL-PPWP: Wer hat die Einbrecher mit der roten Coca-Cola-Tasche gesehen?

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in der Nacht zum Montag in einen Rohbau im Blechhammerweg. Die Täter ließen eine rote Coca-Cola-Tasche am Tatort zurück, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die Hinweise geben können oder Personen mit einer solchen Tasche gesehen haben.

Die Einbrecher versuchten zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr zunächst mehrere Fenster und Türen aufzubrechen. Als dies misslang, machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen. Sie brachen das Fenster auf und stiegen in den Rohbau ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde aus dem Haus nichts gestohlen. Möglicherweise wurden die Einbrecher während ihrer Tatbegehung gestört. Sie ließen eine rote Coca-Cola-Tasche zurück und verursachten etwa 8.000 Euro Sachschaden.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag Verdächtiges wahrgenommen haben, Personen mit einer roten Coca-Cola-Tasche gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell