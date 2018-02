POL-PPWP: Der Kälte getrotzt

Kaiserslautern (ots) - Ein Zehnjähriger hat am Montag im Stadtgebiet der Kälte getrotzt.

Der Junge stand schon längere Zeit alleine vor einem Wohnanwesen, wo er am späten Nachmittag einer 27-Jährigen aufgefallen war. Weil es sehr kalt war, kümmerte sich die Frau um das frierende Kind und gab ihm eine Decke. Wie sich herausstellte, wartete der Junge seit knapp einer Stunde vergebens auf seine Mutter. Vorsichtshalber verständigte die 27-Jährige die Polizei. Die Mutter konnte telefonisch erreicht werden und die Sache klärte sich auf: Der Junge war bei Freunden zu Besuch gewesen. Seine Mutter wollte ihn um 16.15 Uhr abholen. Das Kind war von 15.15 Uhr ausgegangen und wartete seitdem beharrlich in der Kälte. Etwas durchfroren aber wohlbehalten konnte der Zehnjährige von der Polizei in die fürsorgende Obhut seiner Mutter gegeben werden.

