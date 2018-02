POL-PPWP: Taschendiebin am Werk

Kaiserslautern (ots) - Eine unbekannte Taschendiebin hat am Montag in einem Bekleidungsgeschäft am Fackelrondell zugelangt und eine 79-Jährige bestohlen.

Während sich die Seniorin die Warenauslage anschaute, nutzte die Diebin die Gelegenheit, um sich an der Tasche ihres Opfers zu bedienen. Die 79-Jährige hatte die Tasche neben sich auf dem Boden abgestellt. Die Diebin kniete, augenscheinlich um sich in einem der unteren Warenregale die Auslage anzuschauen, daneben. Zu diesem Zeitpunkt schöpfte die 79-Jährige noch keinen Verdacht. Erst später bemerkte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels.

