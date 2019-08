Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb täuscht Seniorin

Otterbach (ots)

Eine 83-Jährige war am Dienstag in Otterbach einkaufen und wurde auf dem Parkplatz eines Discounters von einem Mann angesprochen, welcher sich nach Wechselgeld erkundigte. Die Dame wollte dem Mann helfen und suchte in ihrem Geldbeutel nach einem 2-Euro-Stück. In diesem Moment griff der bislang Unbekannte plötzlich an den Geldbeutel der Frau. Die 83-Jährige schob daraufhin die Hand des Mannes zur Seite und schickte ihn weg. Im Anschluss kontrollierte die Dame ihren Geldbeutel und stelle fest, dass ihre EC-Karte fehlte. Womöglich handelte es sich beim mutmaßlichen Täter um einen Trickdieb. Solche verwickeln Personen in Gespräche, lenken sie ab oder täuschen Dinge vor, um an ihre Beute zu kommen.

Die Polizei empfiehlt deshalb: Wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden, beispielsweise, weil diese Geld wechseln wollen oder einen Anruf von ihrem Mobiltelefon tätigen müssen, seien Sie besonders vorsichtig. Holen Sie sich im Zweifel Zeugen zur Seite, die das Geschehen beobachten können. Lassen Sie sich außerdem nicht verunsichern - wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, lehnen Sie ihre Hilfe ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell