Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorroller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hatten es ein oder mehrere Täter auf den Motorroller eines 42-Jährigen abgesehen. Der Mann parkte das Zweirad am Vorabend in der Bännjerstraße. Als er am Donnerstagmorgen zurückkam, war das Fahrzeug spurlos verschwunden. Zeugen beobachteten in der Nacht einen Mann, welcher einen Roller durch die Straße geschoben hatte. Möglicherweise handelte es sich hierbei um den Dieb. Der schwarze Motorroller ist von der Marke "Jiajue" . Zeugen, die nähere Angaben zum Diebstahl machen können , melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2250.

