Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 10.30 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jähriger Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte an einem haltenden Bus vorbeifahren, als ein Lkw von hinten sie selbst überholte. Bei diesem Vorgang kam es zum Zusammenstoß, bei dem der VW Golf der Frau beschädigt wurde. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Trickdiebstahl

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es zwischen 11.30 und 15.30 Uhr zu einem Trickdiebstahl. Zwei bislang unbekannte Frauen sprachen gegen 11.30 Uhr in der Fußgängerzone im Bereich Fortmannsweg eine 57-jährige Cloppenburgerin unter einem Vorwand an. Durch geschickte Gesprächsführung und intensives Einwirken auf die Frau gelang es ihnen diese nach mehreren Stunden dazu zu bewegen ihnen einen nicht unerheblichen Geldbetrag in ihrer Wohnung auszuhändigen. Die drei Frauen befanden sich während der Tathandlung u.a. in der Fußgängerzone und bei einem großen Verbrauchermarkt an der Pingel-Anton-Straße. Die eine Täterin wird als etwa 60 Jahre alt, 165 cm groß, von normaler Statur und mit weißem Haar beschrieben. Dazu sei sie mit einer weißen Netzweste und einem blauen Blazer bekleidet gewesen. Die Gesprächsführung fand in russischer Sprache mit angeblich ukrainischem Dialekt statt. Die zweite Frau wird als etwa 40 Jahre alt, 155cm groß, schlank und mit schwarzem Haar beschrieben. Sie soll ein geblümtes Oberteil und eine dunkle Jeans getragen haben. Auch sie sprach Russisch mit ukrainischem Dialekt. Außerdem könnte zu den beiden Frauen noch ein nicht weiter beschriebener Mann gehören. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Elsten - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 06.58 Uhr auf der Vestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte von der Lüscher Straße auf die Vestruper Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige Pkw-Fahrerin auf der Vestruper Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden ist. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 09.10 Uhr auf der Tenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) wollte die Tenstedter Straße in Richtung Hogen Brink überqueren und übersah hierbei eine vorfahrtberechtigte 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme, die auf der Tenstedter Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt worden ist. An den Fahrzeugen entstand 30000 Euro Sachschaden.

