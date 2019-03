Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei informierte Besucher der Radreisemesse über wirksame Sicherungen rund ums Rad.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

​Im vergangenen Jahr wurden bei der Bonner Polizei 3175 Fahrraddiebstähle angezeigt. Viele Fahrräder sind demnach nach wie vor unzureichend gesichert, werden an unsicheren Orten abgestellt oder sind nicht individuell gekennzeichnet. Seit dem 1. März arbeiten daher Ermittler fokussiert in der Ermittlungsgruppe "EG Bike" an diesem Thema. Ihre Ermittlungen werden durch strategische Auswertungen, operative Maßnahmen -auch durch zivile Fahnder- und umfangreiche Präventions- und Netzwerkarbeiten ergänzt.

Um die Radbesitzer für Verhaltensprävention und eine wirksame Sicherung zu sensibilisieren, informierten am gestrigen Sonntag (17.03.2019) Ermittler der EG "Bike" und die Präventionsspezialisten der Bonner Polizei interessierte Besucher der diesjährigen Radreisemesse in Bad Godesberg. Neben einem Informationsstand innerhalb der Stadthalle, wurde draußen ebenfalls das Polizei-Mobil als Beratungs- und Anlaufstelle zum gegenseitigen Austausch genutzt und von den Messebesuchern rege aufgesucht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell