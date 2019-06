Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Kunststoffpaletten gestohlen

Zwischen Freitag, 21. Juni 2019, 11.30 Uhr und Dienstag, 25. Juni 2019, 09.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengrundstück in der Pöppelmannstraße etwa 40 graue Kunststoffpaletten. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 25. Juni 2019, wurde um 14.00 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf dem Westring kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 25. Juni 2019, wurde um 18.39 Uhr auf der Helene-Lange-Straße ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es um 15.45 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Straße Am Grevenberg nach links auf die Brägeler Straße abbiegen. Er übersah dabei einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta, der auf der Brägeler Straße vorfahrtsberechtigt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrer leicht verletzt worden sind. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es um 17.46 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage wollte von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße auffahren. Hierbei übersah sie einen 78-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lohne, der den Geh- und Radweg auf der falschen Seite befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Mann leicht verletzt worden ist.

