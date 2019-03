Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht -Traktor gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeuge in der Dührener Straße. Eine 35-jährige Mercedesfahrerin hielt bei Rotlicht an der dortigen Ampel, als ein Traktor von hinten auf ihr Fahrzeug auffuhr. Als sie ausstieg um nach dem Schaden zu sehen und den Traktorfahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, fuhr dieser wild gestikulierend an ihr vorbei und entfernte sich vom Unfallort. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 1.000 EUR.

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einen großen blauen Traktor mit langer Schnauze und einem gelben Anhänger mit der Aufschrift "Gülletechnik".

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Traktor machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 07261 6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

