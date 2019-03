Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: PKW mit Bahn zusammengestoßen

Mannheim-Fahrlach (ots)

Am Mittwochabend missachtete eine 34-jährige Seat-Fahrerin das Rotlicht einer Bedarfsampel in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein in Richtung Haltestelle Technomuseum fahrender 32-jähriger Straßenbahnfahrer konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem von links kommenden Seat nicht mehr verhindern. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 EUR am PKW und 5.000 EUR an der Straßenbahn. Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr auf der Linie 6a vorübergehend unterbrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell