Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Türen und den Kotflügel eines in G3 geparkten Mercedes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 EUR. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell