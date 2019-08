Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: LKW Kontrolle: Fahrer und Beifahrer tauschen Plätze + Unfall im Bremer Kreuz + Feuer in Scheune: Brandursache nicht eindeutig + Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

LKW Kontrolle: Fahrer und Beifahrer tauschen Plätze

Achim. Gegen einen 32-jährigen Fahrer eines Sattelzuges wird seit dem frühen Donnerstagabend wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Als der Fahrer von Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück an der Anschlussstelle Bremen/Brinkum für eine Verkehrskontrolle zum Anhalten aufgefordert wurde, stellten die Beamten plötzlich fest, dass der Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer scheinbar während der Fahrt die Plätze tauschten. Auf dem Beifahrersitz angekommen schien der 32-Jährige durch andere Kleidung zudem seinen Sitzplatzwechsel verbergen zu wollen. Während der Kontrolle konnte jedoch ermittelt werden dass der 32-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Neben einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommen auch noch mehrere Ordnungswidrigkeitentatbestände für das Verhalten der beiden in Betracht und werden derzeit geprüft.

Unfall im Bremer Kreuz

Achim/A1. Im Bremer Kreuz an der Auffahrt zur A1 in Fahrtrichtung Osnabrück kam es am Donnerstagnachmittag im stockenden Verkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault einer 21-jährigen Fahrerin und einem 54-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige noch im Bereich einer durchgezogenen Fahrbahnmarkierung auf die Fahrbahn und setzte sich dabei so vor den Sattelzug des 54-Jährigen, dass ihr Pkw übersehen wurde. Bei dem folgenden Aufprall entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000EUR. Der Renault musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Unfall zwischen zwei Pkw

Achim. Am Donnerstagnachmittag prallte ein 22-jähriger Fahrer eines VW in der Verdener Straße auf einen vor ihm fahrenden Seat eines 63-Jährigen. Der 63-Jährige wechselte auf den linken Fahrstreifen, um nach Thedinghausen abzubiegen und musste anhalten. Der 22-Jährige übersah dies scheinbar, sodass es zu dem Unfall mit mehr als 5.000EUR Schaden kam. Der VW wurde wegen auslaufender Kühlflüssigkeit abgeschleppt. Leichte Verletzungen trug der 63-Jährige bei dem Unfall davon. Trotz dichten Verkehrsaufkommens kam es zu wenig Verkehrsbehinderungen, weil die Beteiligten die Fahrbahn zügig freimachten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuer in Scheune: Brandursache nicht eindeutig

Worpswede. Am frühen Mittwochmorgen gerieten Heu- und Strohballen in einer Scheune in der Südweder Straße in Brand (wir berichteten). Nach ersten Ermittlungen der Polizei Osterholz bestehen Hinweise, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben könnte. Eine eindeutige Brandursache liegt jedoch bisher nicht vor. Die Ermittlungen dazu dauern weiter an. Der Sachschaden an der Scheune und den Heu- und Strohballen liegt weiterhin bei mehreren tausend Euro und kann nicht genauer beziffert werden.

Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstagmittag eine Seitenscheibe eines BMW, der im Düngelweg in Höhe der Einmündung "Bei der Mühle" abgestellt war ein und stahlen technische Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen und sucht insbesondere nach zwei jungen Männern, auf Fahrrädern, die am Tatort aufgefallen sind und möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden unter 014791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Ritterhude. Zwischen dem späten Mittwochnachmittag und Donnerstagabend drangen unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ulmenstraße ein und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Sie konnten jedoch kein Diebesgut erlangen und flüchteten schließlich. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Weder im Gebäude noch bei der Fahndung in der Umgebung konnten die alarmierten Polizeikräfte aus Bremen und Osterholz-Scharmbeck einen Täter feststellen. Im Zuge der nun aufgenommenen Ermittlungen bittet die Polizei unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Unfall mit drei Pkw

Ritterhude. Am Donnerstagmorgen waren drei Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall in der Bremer Landstraße in Fahrtrichtung Osterholz verwickelt. Ein 77-jähriger Fahrer eines Mercedes bremste ab, um auf ein Grundstück abzubiegen. Während ein 57-jähriger Fahrer eines VW hinter ihm ebenfalls anhielt, übersah ein 59-jähriger Fahrer eines VW Transporter die Fahrzeuge scheinbar und fuhr auf den VW vor ihm auf, der auf den Mercedes geschoben wurde. Der 57-Jährige verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 2000EUR. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 77-Jährige mit 0,56 Promille Alkohol in der Atemluft unter Alkoholeinfluss stand. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Alkoholeinfluss bei dem Mann nicht den Unfall verursacht haben. Gegen ihn wird dennoch wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol ermittelt.

Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Schwanewede. Am Donnerstagmorgen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall im Langenberg in Fahrtrichtung Löhnhorst leicht verletzt. Als eine 39-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt abbremsen musste, übersah ein 28-jähriger Fahrer eines Mitsubishi dies aus unklarer Ursache und fuhr auf. Hinter ihm fuhr eine 24-Jährige in einem Skoda, die nach ersten Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, sodass es zu einem weiteren Aufprall kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.000EUR. Der Mitsubishi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl die 24-Jährige als auch der 28-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und mussten durch Rettungskräfte versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. Durch den Unfall kam es für mehr als eine Stunde zu starken Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell